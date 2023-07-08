Днями Ступка дав перше інтерв’ю після ДТП, яке він вчинив 5 квітня. В мережі також з'явилося перше фото артиста.

Цікаво Остапа Ступку судитимуть через ДТП, яку він скоїв: на скільки років він може сісти за ґрати

Ступка розплакався через реакцію дружини

Актор не зміг стримати сліз, коли в нього запитали про реакцію дружини Дар'ї на ДТП.

Вона сильно переживала. Вона сказала: "Що ти наробив". Умов не ставила. Знає, що такого більше не буде. Вона – мій найкращий друг,

– сказав Ступка.



Ступка розплакався, коли згадав реакцію дружини / Скриншот з відео

Довідка! У 2015 році актор вчетверте одружився. Його обраницею стала Дар’я (випускниця театрального інституту), яка молодша за нього на 20 років.

За словами Ступки, його мама Лариса Семенівна дізналася про ДТП зі ЗМІ. "Вона не порушувала цю тему. Ми дуже близькі, і нам не потрібно пояснювати. Вона намагається це все загасити", — сказав актор.

Як відреагували колеги актора в театрі

Уже 7 квітня, через чотири дні після ДТП, Ступка вийшов на сцену театру імені Івана Франка в Києві. Він наголосив, що було соромно страшно, думки "з'їдали" його.

Я просто очі не міг підвести. Я попросив вибачення у тих, до кого зміг підійти. Вони абсолютно адекватно підтримали. Була думка вийти на сцену перед початком і перепросити. Але порадився з режисером, і він сказав не вплутувати глядачів,

– відповів Остап.

Нагадаємо, що сам актор не вважає себе злочинцем. На його думку, це нещасний випадок, який йому припіднесла доля або "батько з небес".

Крім того, Ступка зізнався, що кожного дня думає, як залагодити неприємну ситуацію "у своїй душі та душі потерпілого". Він намагається відволікатися в роботі, книгах, фільмах та музиці, але все одно "думки гризуть" його.

"Я подумав, за що це мені таке? Чому?", – сказав Остап Ступка. Він додав: "Можливо, до мене в 55 років прийшов це знак жорстокий, щоб я зупинився і щось подумав, щось переосмислив і переоцінив".

Дивіться повне інтерв’ю з Остапом Ступкою: відео

Що відомо про ДТП за участю Остапа Ступки: коротко