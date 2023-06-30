Український актор, який весною цього року скоїв п'яне ДТП на вулицях Києва, скоро постане перед судом. Поки дата судового засідання невідома.

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Подробиці про досудове розслідування

Спершу Остапа Ступку звинуватили в керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Проте після судово-медичної експертизи кримінальне провадження перекваліфікували, оскільки через ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження. Тепер народного артиста України можуть позбавити волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.

Що відомо про ДТП, яку влаштував Остап Ступка