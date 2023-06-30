Український актор, який весною цього року скоїв п'яне ДТП на вулицях Києва, скоро постане перед судом. Поки дата судового засідання невідома.
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Подробиці про досудове розслідування
Спершу Остапа Ступку звинуватили в керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Проте після судово-медичної експертизи кримінальне провадження перекваліфікували, оскільки через ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження. Тепер народного артиста України можуть позбавити волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.
Що відомо про ДТП, яку влаштував Остап Ступка
- Вночі 4 квітня український актор у нетверезому стані в'їхав своєю автівкою Range Rover у припарковане авто Mitsubishi. Усередині автомобіля на той момент перебував 38-річний чоловік, його госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.
- Відомо, що Остап Ступка керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле.
- 6 квітня відбулося судове засідання: Остапу Ступці обрали запобіжний захід — домашній нічний арешт до 5 червня. Пізніше його продовжили до 5 липня. Це означає, що до 5 липня 2023 року артистові заборонено покидати дім у часовому проміжку від 22:00 до 06:00. Також за першим викликом слідчого актор змушений приїжджати, не відлучатися без дозволу та повідомляти про зміну свого місця проживання.
- Ярослав, авто якого протаранив Остап Ступка, зізнався, що народний артист навідав його лише на шостий-сьомий день після аварії.