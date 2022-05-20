Організатор Євробачення пояснив, чому змінив бали 6 країн: серед них Грузія та Польща

Одразу після Євробачення-2022 та перемоги гурту Kalush Orchestra представники Грузії, Румунії та Азербайджану повідомили, що їхні бали оголосили неправильно. Як виявилось, організатори конкурсу зробили це навмисно. Їх звинувачують у шахрайстві.

Окрім цих трьох країн, "під роздачу" потрапили ще Польща, Сан-Марино та Чорногорія. Організатор Євробачення пояснив, чому не зарахував голоси шести журі – країни попередньо розподілили між своїми країнами найвищі оцінки за підсумками другого півфіналу. Тому у другому півфіналі та у фіналі конкурсу, що відбулися відповідно 12 та 14 травня, було анульовано результати голосування національних журі з шести країн. Ця новина з'явилася під час голосування у суботньому гранд-фіналі.

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Махінації розпочались ще у другому півфіналі

У другому півфіналі, який відбувся 12 травня, брали участь 18 країн. Німеччина, Іспанія та Велика Британія також могли проголосувати як країни-засновниці, тож загалом 21 країна могла проголосувати у другому півфіналі. Коли національні журі з 21 країни подали свої голоси до EBU, незалежний загальноєвропейський партнер із голосування Євробачення виявив "нерегулярні схеми голосування" у голосах журі шести країн: Азербайджану, Грузії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Сан-Марино.

Журі із цих шести країн чітко поставило одне одного на перше місце – або, іншими словами, погодилося голосувати одне за одного. Після "неправильних схем голосування" (давайте просто назвемо це "шахрайством"), виявлених у півфіналі 2, EBU ухвалив сміливе рішення: вони визнали голоси шести журі недійсними і натомість замінили їх "сукупним результатом" (за сукупністю підсумків голосування журі інших держав),

– йдеться у заяві.

Після такого скандалу EBU, схоже, втратив довіру до шести журі-ошуканців. Тому вони вирішили, що голоси шести журі у гранд-фіналі також не повинні мати сили, і замінили також ці голосування замінним сукупним результатом. Організатори кажуть, що характер шахрайства був безпрецедентним, проте вони хочуть зберегти цілісність системи голосування.

Що відомо про скандал

На наступний день після перемоги України на Євробаченні-2022 представники Грузії та Азербайджану заявили про помилки з балами для України. Вони віддали нашій країні по 12 балів, а в ефірі вказали від цих країн по 6 балів. Натомість у Румунії згодом заявили, що не ставили Україні оцінку 12, а ставили Молдові. Якою була їхня реальна оцінка для України – невідомо.

Згідно з офіційними результатами голосування, то шістка країн-штрафників віддала нам такі бали:

Румунія – 12 балів

– 12 балів Польща – 12 балів

– 12 балів Азербайджан – 6 балів

– 6 балів Грузія – 6 балів

– 6 балів Сан-Марино – 2 балів

– 2 балів Чорногорія – 6 балів

Варто додати, що з шести країн, які порушили правила голосування, Грузія, Сан-Марино та Чорногорія не вийшли у фінал, а Польща, Азербайджан та Румунія посіли на конкурсі відповідно 12-те, 16-те та 18-те місце.

Не обійшлось без скандалу з україно-польської сторони. Нацжурі України обурило українців своїми балами для дружніх країн-сусідів, зокрема для Польщі – вони не отримали від суддів жодного балу. Натомість Польща дала нам 12 балів. Представники Національного журі публікували багато пояснень, втім, усі вони плутались у схемах голосувань і до кінця не розуміли, як відбувається процедура. Через плутанину та некомпетентність українці вибачались у соцмережах перед поляками, Литвою та Молдову за відсутність балів зі сторони України.

Загалом Україна отримала рекордну в історії Євробачення кількість балів (у 2017 році цей рекорд побив лише Сальвадор Собрал) – 631 бал! 439 балів віддали українцям глядачі та 192 – журі конкурсу.