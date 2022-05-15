Члени журі Грузії та Азербайджану здивовані результатами, які показали на таблиці під час їх оголошення. Також викликало сумніви те, що, коли Азербайджан та ще декілька країн мали включатися в прямий ефір, в Італії заявили про технічні неполадки, яких не було.

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Згідно з результатами голосування професійних журі Україна отримала від всіх країн 192 бали і посідала 4 місце. Та після оголошення глядацьких голосувань наша країна піднялася на першу сходинку в рейтинговій таблиці – 631 бал.

Азербайджан і Грузія віддали 12 балів Україні

Як з'ясувалося згодом, бали від журі Грузії та Азербайджану для України не відповідали дійсності. Коли дійшла черга до оголошення балів від Азербайджану, то заявили, що через технічні труднощі результати оголошуватиме представник Європейського союзу мовлення, а не телеведуча Нармін Салманова. Така ж ситуація була зі ще декількома країнами, серед яких і Грузія.

Нармін Салманова заявила, що Азербайджан віддав 12 балів Україні, а не Великій Британії, як сказали в ефірі Євробачення. Також вона додала, що жодних технічних проблем не було.

Азербайджан віддав 12 балів Україні, а не Великій Британії. Жодних технічних неполадок з нашого боку не було. З цього питання ведеться розгляд, результати якого будуть представлені до уваги широкого загалу,

– заявила й керівник програми Sabaha saxlamayaq Фаріда Расулова.



Азербайджан віддав Україні не 6, а 12 балів / Скриншот з відео

Громадський мовник Грузії теж виступив з заявою щодо помилки в оголошенні балів Україні: "На Євробаченні національне журі Грузії поставило найвищу оцінку – перше місце Україні, що означає 12 балів. Про це свідчить нотаріально завірений документ, надісланий організаторам Євробачення. Громадський мовник уточнює деталі з організаторами Євробачення. Суспільний мовник ще раз вітає Україну із заслуженою перемогою".



Грузія віддала Україні не 6, а 12 балів / Скриншот з відео

Наразі організатори Євробачення не відреагували на заяви Азербайджану та Грузії.

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