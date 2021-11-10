Знамените інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі стало справжньою сенсацією весни 2021 року, адже це була перша відверта розмова королівських представників Великої Британії після зречення обов'язків у 2020-му. Там подружжя розповідало про надмірну увагу преси до них, строгість у королівській сім'ї, расизм та думки про самогубство у Меган. Розмова мала такий резонанс, що у липні 2021 року її навіть номінували на премію Еммі.

Важливо Думки про самогубство та расизм в королівській родині: головне з інтерв'ю Меган Маркл і Гаррі

Щоправда, британські ЗМІ та експерти нараховували десятки фактів брехні або спотвореності інформації у словах королівського подружжя, через що інтерв'ю піддалось чималій критиці.



Опра Вінфрі взяла інтерв'ю в Меган Маркл / Фото Getty Images

Опра видалила інтерв'ю з Меган Маркл

Про зникнення ролика з ютубу Вінфрі стало відомо напередодні. Жінка його випустила у співпраці з каналом CBS 8 березня. У ЗМІ підозрюють, що причиною такого несподіваного рішення могла стати сварка між нею та герцогами, а також відчуття провини за те, що рівно через місяць після прем'єри відео помер дідусь Гаррі – принц Філіп, а зараз раптово погіршилось здоров'я у королеви Єлизавети II.

За інформацією журналістів, Опра Вінфрі дуже засмутилася, оскільки не очікувала, що вона пошкодує про цю співпрацю.

Як тільки ці заголовки почали виходити, і Опра дізналася, що вони або перебільшили, або відверто збрехали їй, вона розлютилася. Це завдало серйозного удару по репутації Опри як одного з найбільш кваліфікованих інтерв'юерів Америки, і навіть зараз, майже через вісім місяців, вона не зовсім відновилася,

– кажуть інсайдери у таблоїді News Break.

До слова Опра Вінфрі вперше висловилась про скандальне інтерв'ю принца Гаррі й Меган Маркл

А після того, як Маркл відвідала школу в Гарлемі в елітному вбранні за 20 тисяч доларів, де навчаються діти бідних американців, Опра нібито зовсім припинила спілкування з нею.

"Американська аудиторія починає розуміти, що Гаррі та Меган не зовсім практикують те, що вони постійно проповідують, і люди починають чинити опір їм. Опра знає, що їй потрібно дистанціюватися від них для її ж блага", – пишуть у виданні.