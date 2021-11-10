Знаменитое интервью Меган Маркл и принца Гарри стало настоящей сенсацией весны 2021 года, ведь это был первый откровенный разговор королевских представителей Великобритании после отречения от обязанностей в 2020-м. Там супруги рассказывали о чрезмерном внимании прессы к ним, строгости в королевской семье, расизме и мыслях о самоубийстве у Меган. Разговор имел такой резонанс, что в июле 2021 года его даже номинировали на премию Эмми.

Важно Мысли о самоубийстве и расизме в королевской семье: главное из интервью Меган Маркл и Гарри

Правда, британские СМИ и эксперты насчитывали десятки фактов лжи или искаженной информации в словах королевской пары, из-за чего интервью подверглось критике.

Опра Уинфри взяла интервью у Меган Маркл / Фото Getty Images

Опра удалила интервью с Меган Марклом

Об исчезновении ролика с ютуба Уинфри стало известно накануне. Женщина выпустила его в сотрудничестве с каналом CBS 8 марта. В СМИ подозревают, что причиной столь неожиданного решения могла стать ссора между ней и герцогами, а также чувство вины за то, что ровно через месяц после премьеры видео умер дедушка Гарри – принц Филипп, а сейчас внезапно ухудшилось здоровье у королевы Елизаветы II.

По информации журналистов, Опра Уинфри очень расстроилась, поскольку не ожидала, что она пожалеет об этом сотрудничестве.

Как только эти заголовки начали выходить, и Опра узнала, что они либо преувеличили, либо откровенно соврали ей, она разозлилась. Это нанесло серьезный удар по репутации Опры как одного из самых квалифицированных интервьюеров Америки, и даже сейчас, спустя почти восемь месяцев, она не совсем восстановилась,

– говорят инсайдеры в таблоиде News Break.

К слову Опра Уинфри впервые высказалась о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл

А после того, как Маркл посетила школу в Гарлеме в элитной одежде за 20 тысяч долларов, где учатся дети бедных американцев, Опра якобы совсем прекратила общение с ней.

"Американская аудитория начинает понимать, что Гарри и Меган не совсем практикуют то, что они постоянно проповедуют, и люди начинают сопротивляться им. Опра знает, что ей нужно дистанцироваться от них для ее блага", – пишут в издании.