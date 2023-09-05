Думаю, я вже віджила свою популярність, – ONUKA зізналася, чим би ще хотіла займатися

Українська співачка, фронтвумен гурту ONUKA Наталія Жижченко вважає себе успішною. Проте артистка переконана, що вже "віджила" свою популярність. Тепер ONUKA хотіла б спробувати просвітницьку діяльність.

Зірка переконана, що як співачка вона вже не така популярна. Про це Ната Жиженко заявила в новому інтерв'ю.

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ONUKA про свою популярність

На думку артистки, вона вже не така відома серед артистів.

Я думаю, що вже немає популярності. Думаю, що я вже віджила свою популярність. Принаймні на нині – так точно. Я відчуваю, що все це згасло,

– відповіла Жиженко.

Співачки не приховує – прийняла це, тому не впадає у фрустрацію. Хоча раніше ONUKA вважала себе успішною.

"Це круто, що цей спад пройшов – і я це прийняла", – сказала вона.

За словами зірки, можливо, вона стане успішною в чомусь іншому. "Зараз мені цікавіша та важливіша просвітницька діяльність в Чернігові", – пояснила артистка.

Крім того, Жижченко мріє відновити Чернігівську фабрику музичних інструментів.

Вона дуже потужна і потребує не просто бажання в космос, але й, звісно, інвестицій, які також можуть знайтися, але це треба почекати. І це точно постпереможний проєкт,

– додала ONUKA.

Дивіться інтерв'ю з Натою Жиженко: відео

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