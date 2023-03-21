Зірка додала, що іноді, можливо, співатиме, але ці виступи будуть маленькі. Нагадаємо, що влітку Наталія переїхала до Чернігова у старий сімейний будинок, який звів її дідусь.

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"Думаю, навряд воно (майбутнє – 24 Канал) буде на сцені. Можливо, це будуть точкові проєкти, вузькоаудиторні, менш популярні музично", – додала вона.

Поки триває війна, фронтвумен гурту ONUKA виступає на благодійних концертах, щоб зібрати гроші. Однак після перемоги України своє майбутнє вона бачить в іншій сфері діяльності.

Артистка хоче допомогти відновити рідну Чернігівську область. Зокрема, вона планує створити етнографічний музей на базі сімейної садиби, де її дідусь Олександр Шльончик створював музичні інструменти.

Цікаво, що реставрувати будинок виконавиця почала ще до 2022 року.

Я бачу своє майбутнє, свою діяльність у відродженні України, зокрема Чернігова, зокрема майстерні, зокрема цього етнографічного простору,

– поділилася Ната Жижченко.

Найближчим часом артистка планує відвідати Закарпаття, вивчити місцеві музичні мотиви та продовжувати волонтерську діяльність. Вокалістка каже, що її надихає допомога звичайним українцям та військовим.

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Раніше ONUKA зізнавалась, що відчуває Чернігів своїм рідним домом. Кілька місяців тому вона обіцяла переїхати туди, якщо дім вціліє – так вона і зробила.