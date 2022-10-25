Напередодні повномасштабної війни Ната Жижченко реконструювала дерев'яний будинок, якому більш як сто років. Тож за Чернігів їй боліло більше, ніж за Київ, де на той час була вся сім'я. Саме тому, коли ЗСУ витіснили російських окупантів, ONUKA переїхала в рідне місто з сім'єю.

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Чому ONUKA переїхала до Чернігова

Своєю місією на найближчі роки зірка обрала допомогти Чернігову відродитися. Тож перевезла сім'ю з Києва у родинний дім.

Ми повністю переїхали з усіма речами, навіть маю все для малого. Ми просто маємо житло тут, і мені здається, що я тут зараз маю більше справ, зйомок, ніж у Києві. Життя малює таку картину, що буде саме тут моє життя найближчим часом,

– здивувала Ната Жижченко.

Ната Жижченко з сином у будинку в Чернігові / Фото з інстаграму співачки

Вона зізналася, що через обстріли росіян її будинок трохи постраждав – на подвір'ї була купа уламків, ударною хвилею вибило одне з вікно, посікло віконниці. Однак на сусідніх вулицях будівлі зруйновані вщент, тож співачка вважає, що її дім вберіг чи то Бог, чи то "бабуся з дідусем з потойбічного світу".

Якби цей будинок було зруйновано, то частина мене точно померла б,

– чесно заявила ONUKA.

Ба більше, вона була готова або "підіймати з попелу" дім дідуся, або спалити його, якщо в нього прийде "русскій мір".

"Я в душі заблокувала думки про цей будинок, подумки попрощалася. У мене було два варіанти – якщо реально прийде русня, захопить, і тут буде хтось жити, або тут буде Росія, я прийду і спалю цей будинок. Другий варіант був чекати, що Бог змилується, і якимось чином ця будівля вистоїть", – пригадала Ната Жижченко.

ONUKA з чоловіком біля будинку дідуся в Чернігові / Фото з інстаграму співачки