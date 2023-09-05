Про неї Володимир Дантес розповів у новому інтер'ю, відповідаючи на питання про те, які люди змінили його життя. Саме Могилевська помітила артиста та допомогла йому.

Цікаво Скоро постійно будемо разом, – Дантес зворушливо розповів про Кацуріну та їхні побачення

За словами співака, Наталія Могилевська зробила з нього артиста.

Могилевська реально змінила моє життя. Вона зробила з мене артиста. Вона повірила в мене. Вона вибрала мене тоді на кастингу. Та й взагалі працювати з нею було прикольно,

– пригадав Дантес.

Зірка зізнається, що багато навчився в неї, проте були й негативні моменти.

"Так, звісно, були якісь неприкольні ситуації. Але якщо подивитися загалом, то вона зробила з мене артиста і тоді дала багато чого", – висловився Володимир.

Дантес спростував поширену думку про те, що ображається на Могилевську.

"Це все історична фігня. Я не знаю, як би я поступав на її місці. Я тільки з подякою до неї… Я можу над нею приколюватися, але насправді вона велика молодець", – заявив співак.

Дивіться інтерв'ю з Володимиром Дантесом: відео

Що об'єднує Дантеса та Могилевську: коротко