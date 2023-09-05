Звезда убеждена, что как певица она уже не так популярна. Об этом Ната Жиженко заявила в новом интервью.

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ONUKA о своей популярности

По мнению артистки, она уже не так известна среди артистов.

Я думаю, что уже нет популярности. Думаю, я уже отжила свою популярность. По крайней мере, на сегодня – так точно. Я чувствую, что все это погасло,

– ответила Жиженко.

Певицы не скрывает – приняла это, поэтому не впадает во фрустрацию. Хотя раньше ONUKA считала себя успешной.

"Это круто, что этот спад прошел – и я это приняла", – сказала она.

По словам звезды, возможно, она станет успешной в чем-то другом. "Сейчас мне более интересна и важна просветительская деятельность в Чернигове", – объяснила артистка.

Кроме того, Жижченко мечтает обновить Черниговскую фабрику музыкальных инструментов.

Она очень мощная и требует не просто желания в космос, но и, конечно, инвестиций, которые тоже могут найтись, но надо подождать. И это точно постпобедоносный проект,

– добавила ONUKA.

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