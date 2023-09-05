Звезда убеждена, что как певица она уже не так популярна. Об этом Ната Жиженко заявила в новом интервью.
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ONUKA о своей популярности
По мнению артистки, она уже не так известна среди артистов.
Я думаю, что уже нет популярности. Думаю, я уже отжила свою популярность. По крайней мере, на сегодня – так точно. Я чувствую, что все это погасло,
– ответила Жиженко.
Певицы не скрывает – приняла это, поэтому не впадает во фрустрацию. Хотя раньше ONUKA считала себя успешной.
"Это круто, что этот спад прошел – и я это приняла", – сказала она.
По словам звезды, возможно, она станет успешной в чем-то другом. "Сейчас мне более интересна и важна просветительская деятельность в Чернигове", – объяснила артистка.
Кроме того, Жижченко мечтает обновить Черниговскую фабрику музыкальных инструментов.
Она очень мощная и требует не просто желания в космос, но и, конечно, инвестиций, которые тоже могут найтись, но надо подождать. И это точно постпобедоносный проект,
– добавила ONUKA.
Смотрите интервью с Натой Жиженко: видео
ONUKA думает о завершении карьеры
- В марте этого года Ната Жиженко призналась, что не видит будущего на большой сцене. Артистка говорила, что хочет завершить музыкальную карьеру после войны и посвятить себя Украине.
- Пока фронтвумен группы ONUKA выступает на благотворительных концертах, чтобы собрать деньги.
- Однако, после победы Украины, она видит себя в другой сфере деятельности – артистка хочет помочь восстановить родную Черниговскую область. В частности, она планирует создать этнографический музей на базе семейного дома, где его дедушка создавал музыкальные инструменты.
- Напомним, что летом Наталья переехала в Чернигов в старое семейное здание, которое возвел ее дедушка. А уже этим летом Жиженко стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь Лина.