Зірка переконана, що як співачка вона вже не така популярна. Про це Ната Жиженко заявила в новому інтерв'ю.
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ONUKA про свою популярність
На думку артистки, вона вже не така відома серед артистів.
Я думаю, що вже немає популярності. Думаю, що я вже віджила свою популярність. Принаймні на нині – так точно. Я відчуваю, що все це згасло,
– відповіла Жиженко.
Співачки не приховує – прийняла це, тому не впадає у фрустрацію. Хоча раніше ONUKA вважала себе успішною.
"Це круто, що цей спад пройшов – і я це прийняла", – сказала вона.
За словами зірки, можливо, вона стане успішною в чомусь іншому. "Зараз мені цікавіша та важливіша просвітницька діяльність в Чернігові", – пояснила артистка.
Крім того, Жижченко мріє відновити Чернігівську фабрику музичних інструментів.
Вона дуже потужна і потребує не просто бажання в космос, але й, звісно, інвестицій, які також можуть знайтися, але це треба почекати. І це точно постпереможний проєкт,
– додала ONUKA.
Дивіться інтерв'ю з Натою Жиженко: відео
ONUKA думає про завершення кар'єри
- У березні цього року Ната Жиженко зізналася, що не бачить майбутнього на великій сцені. Артистка казала, що хоче завершити музичну кар'єру після війни та присвятити себе Україні.
- Наразі фронтвумен гурту ONUKA виступає на благодійних концертах, щоб зібрати гроші.
- Однак після перемоги України вона бачить себе в іншій сфері діяльності – артистка хоче допомогти відновити рідну Чернігівську область. Зокрема, вона планує створити етнографічний музей на базі сімейної садиби, де її дідусь створював музичні інструменти.
- Нагадаємо, що влітку Наталія переїхала до Чернігова у старий сімейний будинок, який звів її дідусь. А вже цього літа Жиженко стала мамою вдруге. У неї народилася донька Ліна.