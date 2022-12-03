Онук Софії Ротару виправдався за втечу з України: "Щоб почати нове життя"

На початку повномасштабного вторгнення внук Софії Ротару – Анатолій Євдокименко намагався виїхати за кордон, але не вийшло. Через деякий час йому все-таки вдалося покинути Україну. Зробив це нібито для того, "щоб почати нове життя".

Ще влітку Євдокименко хизувався фотографіями з Парижа. Йому все-таки вдалося незаконно покинути територію України під час воєнного стану.

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Онук Ротару поїхав, "щоб почати нове життя"

Анатолій будує музичну кар'єру під псевдонімом SHMN. У новому інтерв'ю він назвав себе кочівником і виправдався за втечу з України під час війни. Так онук Софії Ротару підтвердив, що все-таки виїхав з країни.

З початком війни я був змушений залишити країну, щоб почати нове життя. Вже понад 6 місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дало новий погляд на життя,

– сказав Анатолій.

Анонс цієї розмови 28-річний Євдокименко публікував у своєму інстаграмі. Артист спілкувався з журналістами після прем'єри треку Sweet Dreams.

У розмові Євдокименко також назвав цей рік "найскладнішим у своєму житті, але з найбільшими перетвореннями". Підкреслив, що це "справді руйнівний і трагічний рік для всього народу України", висловив співчуття "всім сім'ям, які втратили рідних у розпал цієї війни".

Водночас Анатолій не зазначив, де саме перебуває зараз і як йому вдалося виїхати з країни, де впроваджено воєнний стан.

Відомі чоловіки України, які під час війни живуть за кордоном

Танцівник Влад Яма зараз відсиджується з рідними в США. Нещодавно хореограф осоромився дописом, в якому зазначив, що головне зараз – безпека сім'ї, а для роботи на радіо він занадто красивий. Тому, оскільки роботи на телебаченні зараз немає, Влад виїхав у США.

Головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако, який на реаліті-шоу неодноразово розповідав, як любить рідний Харків, у жовтні виїхав в США. Зараз він не є активним у соцмережах, не розповідає про війну в Україні, зокрема про обстріли Харкова.

Від початку повномасштабного вторгнення музикант Сергій Бабкін з сім'єю жив за кордоном. Лише нещодавно артист повернувся в Україну, дав тут кілька концертів.