Ба більше, Руслан Квінта вважає, що вони з Софією Ротару дуже схожі, бо їм обом байдуже, говорять про них чи ні, популярність – це не сенс їхнього життя. Тож, на думку композитора, саме тому народна не погоджується на інтерв'ю, не коментує вторгнення і не виправдовує свої заробітки в Росії. Будь-який її коментар однозначно розлетівся б мережею, а показухи вона нібито не любить.

Читайте також Зрадниця знову оскандалилася: Ані Лорак назвала війну в Україні "хаосом"

Руслан Квінта прокоментував мовчання Софії Ротару

Софія Михайлівна дуже скромна людина, така, як і я. Вона не любить давати інтерв'ю, не любить зніматися в програмах. Ми схожі… Її непублічність… А що вона повинна говорити? Вона говорить музикою і піснями, як і я,

– наголосив Руслан Квінта.

Колишній музичний продюсер Нацвідборів Євробачення нагадав, що видалився і з фейсбуку, і з інстаграму, адже не терпить хайпу та піару. Йому резонніше вкладати свою енергію у творчість.

"Я взагалі не люблю оцього всього показушного. І до війни я жив у своєму творчому світі. Є люди, які себе розпилюють на різні піар-історії, хайп на цьому ловлять, хейтять і так далі. А я свою енергію розкидати не хочу. Софія Михайлівна така ж", – додав Руслан Квінта.

Руслан Квінта та Софія Ротару / Фото з соціальних мереж

Ви знали? Руслан Квінта – автор майже двох десятків хітів Софії Ротару: "Небо – это я", "Белая зима", "Осенние цветы", а її "Одну калину", яку всі вважають народною, він написав у співавторстві з поетом Віталієм Куровським. Цей хіт народився після того, як вона сказала: "Хочу таку пісню, як "Червона рута". "Одна калина" – це і є перший масштабний успіх композитора.