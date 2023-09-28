Так, ведуча запитала, хто на думку Ольги, більший аб'юзер – шоумен Остапчук чи співак Позитив. З'ясувалось, що з останнім співачка ніколи раніше не спілкувалась, а от Володимир, за її словами, на роботі поводився "дуже толерантно і кльово".

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Оля Цибульська висловилась про Остапчука

Я ніколи не спілкувалася з Позитивом, але на роботі Остапчук, до речі, дуже толерантно і кльово поводився,

– поділилася артистка.

Водночас Валерія поцікавилася думкою Олі щодо нещодавнього скандалу, який розгорівся через висловлювання Остапчука, Позитива та Буше. Виконавиця зазначила, що за такі слова вона б "погодила їм все".

Як інші українські зірки ставляться до Остапчука

Влітку ведучий Володимир Остапчук, співак Позитив та блогер Богдан Буше оскандалилися. На них вилилась значна хвиля хейту після нового випуску шоу Остапчука, де шоумени обговорили жінок та свої вподобання. Найбільше користувачів обурили висловлювання чоловіків про жіночу депіляцію. Вони сказали, що жінка не може бути 10 з 10, якщо не голить ноги. За це їх засудила Маша Єфросиніна, Дантес, переможниця "Холостяка-12" Катя Лозовицька, Alyona Alyona та багато інших українських зірок.