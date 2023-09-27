Схоже, Остапчук не очікував, що отримає від Катерини Полтавської новий айфон. Його такий подарунок здивував. Нагадаємо, що шоумен старший за свою кохану на 16 років, їй у червні виповнилося 23 роки.

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Катерина не стала чекати ранку і привітала коханого о 12 ночі. На цей день дівчина зняла номер у готелі, де на нього чекали святкові кульки та торт.



Полтавська підготувала Остапчуку сюрприз / Скриншот з його інстаграм-сторіс

"Ого! Катя зробила мені сюрприз і вкрала з "дому" в готель на декілька днів. Оце так початок дня народження!" – написав Володимир.

Цікаво, що Полтавська цікаво оформила святковий торт для Остапчука. На ньому було написано: "Бля, 39".



Полтавська привітала Остапчука / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Але найбільше Володимира Остапчука здивував презент від коханої. Катерина Полтавська подарувала коханому новенький 14-ий IPhone.

Подарунок від Каті… Мені здається, система зламалася,

– пожартував шоумен.



Полтавська подарувала айфон Остапчуку / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Які стосунки в Остапчука з Полтавською: коротко