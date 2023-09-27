Схоже, Остапчук не очікував, що отримає від Катерини Полтавської новий айфон. Його такий подарунок здивував. Нагадаємо, що шоумен старший за свою кохану на 16 років, їй у червні виповнилося 23 роки.
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Катерина не стала чекати ранку і привітала коханого о 12 ночі. На цей день дівчина зняла номер у готелі, де на нього чекали святкові кульки та торт.
Полтавська підготувала Остапчуку сюрприз / Скриншот з його інстаграм-сторіс
"Ого! Катя зробила мені сюрприз і вкрала з "дому" в готель на декілька днів. Оце так початок дня народження!" – написав Володимир.
Цікаво, що Полтавська цікаво оформила святковий торт для Остапчука. На ньому було написано: "Бля, 39".
Полтавська привітала Остапчука / Скриншот з його інстаграм-сторіс
Але найбільше Володимира Остапчука здивував презент від коханої. Катерина Полтавська подарувала коханому новенький 14-ий IPhone.
Подарунок від Каті… Мені здається, система зламалася,
– пожартував шоумен.
Полтавська подарувала айфон Остапчуку / Скриншот з його інстаграм-сторіс
Які стосунки в Остапчука з Полтавською: коротко
- Володимир Остапчук понад півроку приховував свій роман. Лише у квітні ведучий офіційно підтвердив стосунки з 23-річною Катериною Полтавською. Пара разом з жовтня 2022 року, тобто майже рік.
- Дівчина раніше розповідала, що познайомилася з шоуменом у соцмережі і вже після другого побачення пара з’їхалася. Вони живуть на орендованій квартирі. Проте пара почала облаштовувати будинок, який шоумен придбав у шлюбі з Христиною Горняк, хоча вони досі його не поділили.
- Остапчук старший за Катерину на 16 років. Батьки Полтавської спокійно відреагували на це та знайшли спільну мову. Володимир також познайомив своїх батьків з коханою. Вони часто їздять до них в Умань.