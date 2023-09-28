Так, ведущая спросила, кто, по мнению Ольги, больше абъюзер – шоумен Остапчук или певец Позитив. Выяснилось, что с последним певица никогда раньше не общалась, а вот Владимир, по ее словам, на работе вел себя "очень толерантно и клево".

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Оля Цыбульская высказалась об Остапчуке

Я никогда не общалась с Позитивом, но на работе Остапчук, кстати, очень толерантно и клево вел себя,

– поделилась артистка.

В то же время Валерия поинтересовалась мнением Оли относительно недавнего скандала, разгоревшегося из-за высказываний Остапчука, Позитива и Буше. Исполнительница отметила, что за такие слова она бы "побрила им все".

Как другие украинские звезды относятся к Остапчуку

Летом ведущий Владимир Остапчук, певец Позитив и блогер Богдан Буше оскандалились. На них вылилась значительная волна хейта после нового выпуска шоу Остапчука, где шоумены обсудили женщин и свои предпочтения. Больше всего пользователей возмутили высказывания мужчин о женской депиляции. Они сказали, что женщина не может быть 10 из 10, если не бреет ноги. За это их осудила Маша Ефросинина, Дантес, победительница "Холостяка-12" Катя Лозовицкая, Alyona Alyona и многие другие украинские звезды.