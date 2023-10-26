Дивом залишилася живою, – Оля Цибульська шокувала історією, як потрапила в серйозну ДТП
Джерело:Ольга Цибульська
Українська співачка Оля Цибульська пригадала, як потрапила в серйозну ДТП. Інцидент трапився коли вона була ще студенткою. Тоді Ольга сіла за кермо скутера, але не впоралася з керуванням.
Наслідки могли бути жахливими. Цибульська дивом залишилася живою. Цією історією вона поділилася з підписниками в інстаграмі.
Цікаво Почувалася розчавленою, – Оля Цибульська відверто розповіла, що страждала на глибоку депресію
Оля Цибульська потрапила у серйозну ДТП
Співачка у студентські роки приїхала додому і вирішила проїхатися за кермом моторолера (скутера), хоча не вміла кермувати. Через це Цибульська потрапила в ДТП.
Будучи студенткою, я приїхала якось до Радивилова додому. Додумалася сісти за кермо моторолера, хоча не вміла їздити. Я потрапила тоді в ДТП, дивом лишилася живою,
– пригадала артистка.
Ольга додала, що з серйозними травмами потрапила до лікарні.
Артистці наклали шви, після чого в неї залишився шрам на обличчі. Майбутня зірка тривалий час не дивилась на відображення в дзеркалі.
"Після цієї поїздки в мене був удар голови, сильна гематома в роті і шрам під носом, який мені зашили", – пригадала Цибульська.
Ольга Цибульська розповіла про ДТП / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Хто ще з зірок потрапляв у ДТП
- Днями співак Володимир Дантес потрапив у ДТП. Аварія була незначною, але однаково стресовою. Але артиста обурило те, що в момент оформлення пригоди до нього підійшла фанатка з проханням сфотографуватися.
- 27 серпня в аварію потрапила блогерка Даша Квіткова. За її словами, на перехресті у неї врізалося дві автівки, тоді як сама інфлюенсерка їхала на Lexus. Постраждала тільки пасажирка Porsche.
- Лідер гурту О.Torvald Женя Галич нещодавно показав кадри понівеченої автівки, в якій їхав з побратимами. З'ясувалось, що захисники потрапили в аварію. На щастя, всі залишилися живими.
- А Валерій Харчишин пригадав ДТП, у яке потрапив 16 років тому. Аварія стала для нього життєвим уроком. Артист тоді дуже постраждав – він втратив пам'ять, стався подвійний перелом склепіння черепа і втрата нюху.