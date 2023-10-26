Дивом залишилася живою, – Оля Цибульська шокувала історією, як потрапила в серйозну ДТП

Українська співачка Оля Цибульська пригадала, як потрапила в серйозну ДТП. Інцидент трапився коли вона була ще студенткою. Тоді Ольга сіла за кермо скутера, але не впоралася з керуванням.

Наслідки могли бути жахливими. Цибульська дивом залишилася живою. Цією історією вона поділилася з підписниками в інстаграмі.

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Оля Цибульська потрапила у серйозну ДТП

Співачка у студентські роки приїхала додому і вирішила проїхатися за кермом моторолера (скутера), хоча не вміла кермувати. Через це Цибульська потрапила в ДТП.

Будучи студенткою, я приїхала якось до Радивилова додому. Додумалася сісти за кермо моторолера, хоча не вміла їздити. Я потрапила тоді в ДТП, дивом лишилася живою,

– пригадала артистка.

Ольга додала, що з серйозними травмами потрапила до лікарні.

Артистці наклали шви, після чого в неї залишився шрам на обличчі. Майбутня зірка тривалий час не дивилась на відображення в дзеркалі.

"Після цієї поїздки в мене був удар голови, сильна гематома в роті і шрам під носом, який мені зашили", – пригадала Цибульська.



Ольга Цибульська розповіла про ДТП / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Хто ще з зірок потрапляв у ДТП