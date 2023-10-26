Последствия могли быть ужасающими. Цыбульская чудом осталась жива. Этой историей она поделилась с подписчиками в инстаграмме.
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Оля Цыбульская попала в серьезное ДТП
Певица в студенческие годы приехала домой и решила проехаться за рулем мотороллера (скутера), хотя не умела управлять. Поэтому Цыбульская попала в ДТП.
Будучи студенткой, я приехала однажды в Радивилов домой. Додумалась сесть за руль мотороллера, хотя не умела ездить. Я попала тогда в ДТП, чудом осталась жива,
– вспомнила артистка.
Ольга добавила, что с серьезными травмами попала в больницу.
Артистке наложили швы, после чего у нее остался шрам на лице. Будущая звезда долго не смотрела на отражение в зеркале.
"После этой поездки у меня был ушиб головы, сильная гематома во рту и шрам под носом, который мне зашили", – вспомнила Цыбульская.
Ольга Цыбульская рассказала о ДТП / Скриншот из ее инстаграмм-сторис
Кто еще из звезд попадал в ДТП
- На днях певец Владимир Дантес попал в ДТП. Авария была незначительной, но все равно стрессовой. Но артиста возмутило, что в момент оформления происшествия к нему подошла фанатка с просьбой сфотографироваться.
- 27 августа в аварию попала блогерша Даша Цветкова. По ее словам, на перекрестке в нее врезалось два автомобиля, в то время как сама инфлюэнсерша ехала на Lexus. Пострадала только пассажирка Porsche.
- Лидер группы О. Torvald Женя Галич недавно показал кадры изуродованного автомобиля, в котором ехал с собратьями. Выяснилось, что защитники попали в аварию. К счастью, все остались в живых.
- А Валерий Харчишин вспомнил ДТП, в которое попал 16 лет назад. Авария стала для него жизненным уроком. Артист тогда очень пострадал – он потерял память, произошел двойной перелом свода черепа и потеря обоняния.