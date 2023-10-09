Музикант Володимир Дантес вперше за кілька днів повернувся у соцмережі. Він розповів, яка неприємна ситуація трапилась з ним вчора.
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Як до Дантеса підійшла фанатка після ДТП
Артист поділився, що аварія була незначною – його підрізав бус. Та в цілому ситуація однаково склалась неприємна. У в момент, коли оформлювали ДТП, до нього підійшла жінка й попросила про фото.
Вчора я потрапив у ДТП. Мене підрізала машина, я не винен у цьому. Усе нормально – нічого страшного. Побилися — і побилися. Страховка допомагає, та й претензій у мене до людини немає. Але найбільше мене обурило – коли я оформляв ДТП, до мене підходить жінка: о, а можна з вами сфотографуватися. А це ж прямо той момент, коли ти хочеш це робити,
– іронічно висловився Дантес.
Володимир додав, що аварія "ні про що", коли порівнювати її з жахіттями сучасного світу. Та він однаково закликав бути більш уважними та емпатичними до оточення.
"Ще раз хочу повторити, що ДТП взагалі ні про що. Я на нього не звертаю уваги. Це ніщо порівняно з тим, скільки взагалі жаху відбувається в нашій країні, скільки гине людей, скільки руйнується міст. Проявляйте емпатію на кожному шматочку вашого життя".
Дантес потрапив у ДТП: відео
Які зірки потрапляли в ДТП
- 27 серпня в аварію потрапила блогерка Даша Квіткова. За її словами, на перехресті у неї врізалося дві автівки, тоді як сама інфлюенсерка їхала на Lexus, яке взяла на тест-драйв. Постраждала тільки пасажирка Porsche.
- Валерій Харчишин нещодавно пригадав ДТП, у яке потрапив близько 16 років тому. Музикант розповів, що аварія стала для нього життєвим уроком, куди рухатися далі. Артист тоді дуже постраждав: він втратив пам'ять, стався подвійний перелом склепіння черепа і втрата нюху.
- Лідер гурту О.Torvald Женя Галич нещодавно показав кадри понівеченої автівки, в якій їхав з побратимами. З'ясувалось, що захисники потрапили в аварію. На щастя, всі залишилися живими.