Музикант Володимир Дантес вперше за кілька днів повернувся у соцмережі. Він розповів, яка неприємна ситуація трапилась з ним вчора.

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Артист поділився, що аварія була незначною – його підрізав бус. Та в цілому ситуація однаково склалась неприємна. У в момент, коли оформлювали ДТП, до нього підійшла жінка й попросила про фото.

Вчора я потрапив у ДТП. Мене підрізала машина, я не винен у цьому. Усе нормально – нічого страшного. Побилися — і побилися. Страховка допомагає, та й претензій у мене до людини немає. Але найбільше мене обурило – коли я оформляв ДТП, до мене підходить жінка: о, а можна з вами сфотографуватися. А це ж прямо той момент, коли ти хочеш це робити,

– іронічно висловився Дантес.

Володимир додав, що аварія "ні про що", коли порівнювати її з жахіттями сучасного світу. Та він однаково закликав бути більш уважними та емпатичними до оточення.

"Ще раз хочу повторити, що ДТП взагалі ні про що. Я на нього не звертаю уваги. Це ніщо порівняно з тим, скільки взагалі жаху відбувається в нашій країні, скільки гине людей, скільки руйнується міст. Проявляйте емпатію на кожному шматочку вашого життя".

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