У час війни більшість пісень, які випускають наші артисти, насичені патріотичними темами. ЗСУ забезпечують нам можливість жити, працювати, заради цього вони виганяють окупантів з наших земель. Тому кожен на своєму місці має наближати перемогу.
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Оля Цибульська записала пісню з CHILIBI
Новий трек Цибульська записала в колаборації з саундпродюсером CHILIBI. Артисти випустили пісню "Сьогодні", в якій запевнили: незважаючи на пекло, в якому мільйони українців опинилися через війну, життя безперервно та щохвилинно триває. Тому потрібно жити та насолоджуватися кожним днем. Ми обов'язково переможемо і знову будемо щасливі.
З цією піснею я відчуваю, що воскресла. Попри пекло, що несе війна, життя безперервно і щохвилинно триває. Чуєш? Україна стала центром землі. Як серце, яке кровоточить і плаче. Поки що. І це серце б'ється в кожному з нас. Тут і зараз.
– сказала Цибульська.
Оля Цибульська та CHILIBI – "Сьогодні": дивіться відео онлайн
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