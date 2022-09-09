Благодійна подія пройде у Futura Hub о 14:00. Темою бранчу буде: "І завтра ти будеш теж. Як жити під час війни, а не переживати її".

Читайте також З цією піснею я відчуваю, що воскресла, – Оля Цибульська презентувала трек "Сьогодні"

Придбати квитки можна тут

Матеріал для зустрічі Оля готувала протягом 6 місяців війни, ретельно записуючи власні почуття і те, що вселяє в неї життя та віру.

Приходьте бути собою і не ховатися від своїх думок та бажань. Цінувати життя в різних проявах і, попри все, знаходити нові можливості. Буде чесно, душевно і надихаюче,

– запрошує Оля.

В організації UAID Foundation повідомляють, що у них є 25 українських волонтерів, які з початку повномасштабного вторгнення російських військ допомагають українським військовим з постачанням захисного і технічного обладнання, а також медичної допомоги і автомобілів. Завдяки допомозі донорів зі всього світу фонд уже закрив потреби на суму понад два мільйони доларів.

З початку повномасштабної війни Оля Цибульська жодного разу не виїжджала за межі країни – вона активно гастролює Україною з благодійними концертами, співпрацює з фондами та випускає нові сингли в підтримку співвітчизників. Тому усі 100% виручених коштів з бранчу будуть спрямовані на закупівлю медичних рюкзаків для парамедиків 58 бригади 15 батальйону.

Варто зазначити, що сайт Showbiz 24 став ексклюзивним партнером бранчу, який опісля розповість про усі подробиці заходу.



Оля Цибульська проведе благодійний бранч у Львові / Фото пресслужби