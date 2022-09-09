Во время войны большинство песен, выпускаемых нашими артистами, насыщены патриотическими темами. ВСУ обеспечивают нам возможность жить, работать, ради этого они выгоняют кафиров из наших земель. Поэтому каждый на своем месте должен приближать победу.

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Оля Цыбульская записала песню из CHILIBI

Новый трек Цыбульская записала в коллаборации с саундпродюсером CHILIBI. Артисты выпустили песню "Сьогодні", в которой заверили: несмотря на ад, в котором миллионы украинцев оказались из-за войны, жизнь непрерывно и поминутно продолжается. Потому нужно жить и наслаждаться каждым днем. Мы обязательно победим и снова будем счастливы.

С этой песней я чувствую, что воскресла. Несмотря на ад, который несет война, жизнь непрерывно и поминутно продолжается. Слышишь? Украина стала центром земли. Как кровоточащее и плачущее сердце. Пока что. И это сердце бьется в каждом из нас. Здесь и сейчас.

– сказала Цыбульская.

Оля Цыбульская и CHILIBI – "Сьогодні": смотрите видео онлайн

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