Очистився від пристосуванців, – Оля Цибульська розповіла про переродження шоубізнесу в Україні
Джерело:Оля Цибульська
Співачка Оля Цибульська висловилась про український шоубізнес. Зірка щаслива від того, що він "очистився від пристосуванців".
Українська співачка Оля Цибульська, яка днями поділилась архівними фото, відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Одне із таких запитань стосувалися того, чи щаслива зараз артистка.
Читайте також Нема місця, – Оля Полякова заявила, що відмовилась від російської мови на концертах
Оля Цибульська про шоубізнес
Виконавиця відповіла, що справді відчуває щастя, бо зустріла в житті хороших людей. Також вона згадала про український шоубізнес.
Я щаслива! Мені щастить з людьми в житті. Талановитими й дружніми. А ще наш рідний шоубіз майже очистився від пристосуванців. Він впустив у свої двері море крутих молодих артистів, талановитих композиторів і музикантів. Він перенароджується. І це надихає,
– поділилась співачка.
Оля Цибульська додала, що за це боролась з колегами ще до 24 лютого, коли це було не в тренді. "Він розквітає культурно, повертається до ідентичності й міксується з сучасними трендами. Ми боролись за це всіма силами. Коли це було не модно, не бралось в ротацію і не приносило московських гонорарів. Артисти з щирою любов'ю до України не лише з 24 лютого, а з народження".
Чому щаслива Оля Цибульська / Фото з інстаграм-сторіз
Що раніше казала Цибульська про шоубізнес
- Ще восени минулого року Оля зізнавалась, що її обурювала реакція суспільства на те, що всі артисти почали масово "загортатись у прапори" після 24 лютого. Тоді як за кадром залишились інші – ті, хто ніколи не рвався в Росію та творив українську музику.
- Водночас Цибульська підкреслювала, що всі ієрархії в шоубізнесі рухнули. Тепер всі її колеги у рівному становищі. "Є така доля позитиву – я тепер заходжу під кліпи колег своїх, і там не дев'ять лямів за добу, а за місяць 235 тисяч переглядів. І всі гарно заспівали українською, полюбили своє. Ти дивишся на прозорий ринок і можеш тверезо оцінювати конкуренцію, музичний матеріал, аранжувальників, кліпмейкерів і себе як артиста на ринку".