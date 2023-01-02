Відома українська співачка Оля Полякова мала здебільшого російськомовний репертуар до 24 лютого. Вона виконувала ці хіти на своїх концертах, але тепер вирішила співати лише українською мовою.

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Оля Полякова більше не співатиме російською

Я більше не співаю російською. Всі свої хіти я переклала українською. Нові пісні пишуться виключно українською, англійською теж. Немає вже місця для російської мови,

– висловилась Оля Полякова.

Додамо, Оля Полякова розповідала раніше про молодшу доньку Алісу, яка категорично відмовилась від російської мови. Вона не дозволяє батькам говорити російською та навіть виправляє їхні помилки.

Оля також згадала про росіян, до яких зверталась на початку війни. "Я ніколи не вірила, що можна промовчати. Це був шок. Потім публічно викреслювала всіх їх зі свого життя. Добре, що все г*вно відвалилося! Нам своє робити у своїй країні жити й свій мир відвойовувати".

Що цьому передувало

Ще в липні Оля Полякова та Маша Єфросиніна втрапили у мовний скандал, коли продовжили вести своє шоу російською мовою. Та після хвилі критики вони таки перейшли на рідну мову ще й на ютуб-каналі.

До того ж Полякова продовжувала робити концерти та співати там російськомовні хіти типу "Королева ночи" та "Шлепки". Однак за це їй також "прилітало". Наприклад, фіналіст "Голосу країни" KHAYAT розкритикував артистів, які на восьмий місяць війни дають концерти з російськомовними піснями. Тоді в мережі припустили, що йшлося про Олю Полякову.

Та згодом артистка почала перекладати російськомовні хіти. Так, в одному зі столичних закладів вона вперше заспівала хіт "Королева ночі" українською мовою.