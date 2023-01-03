Украинская певица Оля Цыбульская, которая на днях поделилась архивными фото, ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз. Один из таких вопросов касался того, счастлива ли сейчас артистка.

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Оля Цыбульская о шоу-бизнесе

Исполнительница ответила, что действительно испытывает счастье, потому что встретила в жизни хороших людей. Также она вспомнила об украинском шоу-бизнесе.

Я счастлива! Мне везет с людьми в жизни. Талантливыми и дружескими. А еще наш родной шоу-биз почти очистился от приспособленцев. Он впустил в свои двери море крутых молодых артистов, талантливых композиторов и музыкантов. Он перерождается. И это вдохновляет,

– поделилась певица.

Оля Цыбульская добавила, что за это сражалась с коллегами еще до 24 февраля, когда это было не в тренде. "Он расцветает культурно, возвращается к идентичности и миксируется с современными трендами. Мы боролись за это всеми силами. Когда это было не модно, не бралось в ротацию и не приносило московских гонораров. Артисты с искренней любовью к Украине не только с 24 февраля, а с рождения".



Почему счастлива Оля Цыбульская / Фото с инстаграм-сториз

Что раньше говорила Цыбульская о шоу-бизнесе