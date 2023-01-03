Украинская певица Оля Цыбульская, которая на днях поделилась архивными фото, ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз. Один из таких вопросов касался того, счастлива ли сейчас артистка.
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Оля Цыбульская о шоу-бизнесе
Исполнительница ответила, что действительно испытывает счастье, потому что встретила в жизни хороших людей. Также она вспомнила об украинском шоу-бизнесе.
Я счастлива! Мне везет с людьми в жизни. Талантливыми и дружескими. А еще наш родной шоу-биз почти очистился от приспособленцев. Он впустил в свои двери море крутых молодых артистов, талантливых композиторов и музыкантов. Он перерождается. И это вдохновляет,
– поделилась певица.
Оля Цыбульская добавила, что за это сражалась с коллегами еще до 24 февраля, когда это было не в тренде. "Он расцветает культурно, возвращается к идентичности и миксируется с современными трендами. Мы боролись за это всеми силами. Когда это было не модно, не бралось в ротацию и не приносило московских гонораров. Артисты с искренней любовью к Украине не только с 24 февраля, а с рождения".
Почему счастлива Оля Цыбульская / Фото с инстаграм-сториз
Что раньше говорила Цыбульская о шоу-бизнесе
- Еще осенью прошлого года Оля признавалась, что ее возмущала реакция общества на то, что все артисты начали массово "завертаться во флаги" после 24 февраля. В то время как за кадром остались другие – те, кто никогда не рвался в Россию и творил украинскую музыку.
- В то же время Цыбульская подчеркивала, что все иерархии в шоубизнесе рухнули. Теперь все ее коллеги находятся в равном положении. "Есть такая доля позитива – я теперь захожу под клипы коллег своих, и там не девять лям в сутки, а за месяц 235 тысяч просмотров. И все хорошо спели по-украински, полюбили свое. Ты смотришь на прозрачный рынок и можешь трезво оценивать конкуренцию, музыкальный материал, аранжировщиков, клип-мейкеров и себя как артиста на рынке".