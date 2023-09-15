Пісня нагадує, що ідеальні умови, в очікуванні яких живе багато людей, можуть ніколи не здійснитися, особливо під час війни. Тож не потрібно чекати якогось певного моменту, треба просто робити все, для того, щоб бути щасливим.

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Оля Цибульська презентувала пісню "Викликай поліцію"

Нову композицію співачка присвятила усім жінкам за 30. Оскільки, за словами Цибульської, потрібно боятися не зморшок, а дурних думок.

Я колись думала, що 30+ — це глибока старість, а мені пишуть в дірект 18-річні хлопці та священники. Юні хлопці роблять компліменти зрілості й тілу, а святі отці вітають зі святами та переживають за душу. Дякую усім,

– іронічно прокоментувала прем'єру виконавиця.

Також вона опублікувала відеокліп на пісню, який знімали в Києві.

Оля Цибульська – "Викликай поліцію": дивіться відео онлайн

Реакція слухачів

Під кліпом на "Викликай поліцію" шанувальники поділилися, що після прослуховування пісні настрій одразу стає кращим.

"Класна пісня. Нехай летить, дякую за настрій";

"Це так енергійно! Дякуємо вам за творчість";

"Так влучно! Саундтрек прекрасного настрою та дня! Додали у плейлист";

"Заряд настрою на цілий день! Дякую за пісню. Дуже і дуже круто";

"Супер пісня і кліп. Вітаю з прем'єрою";

"Кліп, музика, текст, актуальність — усе топ";

"Ох ці рухи, ця харизма і ця пісня";

"Чудова пісня".

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