В українському варіанті цю пісню співачка вперше виконала 2 роки тому на одному із благодійних виступів. Втім, зараз вона вирішила випустити її для всіх охочих. Зважаючи на коментарі, композиція має всі шанси зайняти топові місця в музичних чартах.

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"Это моя ночь" тепер звучить українською

Співачка зауважила, що переклала трек, оскільки побачила наскільки великим є запит слухача на українську музику.

На прохання прихильників, для яких деякі пісні вже по-справжньому знакові та містять у собі спогади про щасливі часи, ми переклали їх українською. Увесь цей час я бачу з яким захватом та теплом вони сприймаються аудиторією під час моїх виступів,
– прокоментувала реліз співачка.

NK – "Це є моя ніч": дивіться відео онлайн

Текст пісні

Я хочу так, щоб ти зі мною був
(Всю ніч)
Щоб танцював і серце ти відкрив
Віч-на-віч

Постав хештег: моя ніч
Шукай мене, мене клич
Танцюй зі мною пліч-о-пліч

Це є моя ніч (х4)

Я хочу так, щоб ти зі мною був
(Ніч всю)
Щоб танцював і ніжно шепотів
(Люблю)

Постав хештег: моя ніч
Шукай мене, мене клич
Танцюй зі мною пліч-о-пліч

Це є моя ніч (х4)

Постав хештег: моя ніч
Шукай мене, мене клич
Танцюй зі мною пліч-о-пліч

Це є моя ніч

Реакція мережі

У коментарях під піснею шанувальники висловили своє захоплення новою композицією. Вони зауважили, що українською трек звучить краще, ніж російською:

  • "Настю, це неймовірно. Пісня дуже гарно звучить українською";
  • "Дуже гарно";
  • "Дуже красиво";
  • "Це просто шедевр";
  • "Вау. Круто";
  • "Дуже класно";
  • "Нарешті дочекалися";
  • "Буду дуже чекати усі пісні";
  • "Українською гарніше звучить".

Які ще російські хіти виконавців тепер звучать українською

  • Тіна Кароль не планує перекладати свої хіти, проте таку можливість вона дала молодим артистам. Зокрема, українською тепер можна послухати пісні "Выше облаков" і "Ноченька". "Вище хмар" виконав SHUMEI, а "Ніченьку" – співак OKS.
  • Макс Барських випустив свій перший україномовний альбом. Нова платівка музиканта налічує 10 треків, де є 6 нових пісень та 4 перекладені треки, серед яких – "Тумани", "Береги", "Лий, не жалій" та "Подруга-ніч".
  • Монатік вирішив зробити "ремонт" своїх композицій та перевипускає легендарні пісні українською мовою. Першою з них стала композиція "Кожний раз". Окрім цього, він потішив шанувальників новим звучанням треку "Мокрая".
  • Alekseev заспівав свій російськомовний хіт "Как ты там" українською. Це відбулося на концерті в Києві. Фанати були вражені, відтак зал підспівував артисту в унісон.