Київ і далі оживає. За останні кілька днів він прийняв чимало селебріті. Серед них і Оля Цибульська, котра ще нещодавно співала "Скандал" Кароль у курнику.

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Оля Цибульська повернулася до Києва

Столице, в тобі так багато смаків, я так скучила. Привіт, мій Київ, привіт люди, які зустрічають тебе з посмішкою, кажуть: "Ми щасливі вас бачити". Я дуже рада знову дихати своїм містом,

– поділилася емоціями Оля Цибульська.

Одразу після повернення додому вона гайнула на репетиційну базу, де відточувала свій новий дуетний трек, а після студії пішла на побачення з чоловіком.

"Ми приїхали в столицю, падає дощ, Нестор з бабусею і дідусем, а мене муж запросив на побачення. І ми під дощем ходимо пішки. Я дуже щаслива", – розповіла Цибульська підписникам і показала, як вечеряє в елітному ресторані з фонтаном.

Нагадаємо, днями до Києва повернулася не тільки Оля Цибульська, а й інші знаменитості: