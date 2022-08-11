Киев продолжает оживать. За последние несколько дней он принял немало селебрити. Среди них и Оля Цыбульская, которая еще недавно пела "Скандал" Кароль в курятнике.

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Оля Цыбульская вернулась в Киев

Столица, в тебе так много вкусов, я так соскучилась. Привет, мой Киев, привет люди, встречающие тебя с улыбкой, говорят: "Мы счастливы вас видеть". Я очень рада снова дышать своим городом,

– поделилась эмоциями Оля Цыбульская.

Сразу по возвращении домой она поехала на репетиционную базу, где оттачивала свой новый дуэтный трек, а после студии пошла на свидание с мужем.

"Мы приехали в столицу, падает дождь, Нестор с бабушкой и дедушкой, а меня муж пригласил на свидание. И мы под дождем ходим пешком. Я очень счастлива", – рассказала Цыбульская подписчикам и показала, как ужинает в элитном ресторане с фонтаном.

Напомним, на днях в Киев вернулась не только Оля Цыбульская, но и другие знаменитости: