Такий ролик неабияк потішив шанувальників Цибульської, захоплення вони висловлюють в коментарях під дописом.
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Оля Цибульська заспівала "Скандал" Тіни Кароль
У дописі Цибульська пояснила, що так вирішила підтримати людей, які після повномасштабного вторгнення російської армії на територію України повністю відмовилися від російської мови.
Знімаю цю рубрику для підтримки переходу українців з російської на рідну. І аби показати, що поп-хіти можуть і будуть звучати українською,
– наголосила Оля.
Схоже, що вона вирішила подати ролик у жартівливій формі, щоб привернути до цієї теми увагу більшої аудиторії користувачів мережі.
У коментарях підписники Цибульської висловлюють її компліменти щодо такої рубрики.
- "Дякую за усмішку!"
- "Молодець! Ще й як можуть!"
- "Я в захваті, а кури в шоку!"
- "Захоплююсь! Як завжди справжня!"
- "Мені навіть більше сподобалося, ніж оригінал!"