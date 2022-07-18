Оля Цибульська потрапила під крапельницю: в якому стані співачка

Співачка Оля Цибульська налякала шанувальників. Вона опублікувала відео, на якому зображена під крапельницею. Артистка почувається вже краще й обіцяє зовсім скоро повернутися до шанувальників у сторіс.

Оля повідомила про погане самопочуття, однак не зазначила, що саме сталося з нею. Зараз артистка перебуває вдома.

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Оля Цибульська опинилася під крапельницею

Наразі виконавиця лікується вдома, адже в інстаграм-сторіс зображена під крапельницею вдома. Зараз справи в Олі йдуть стабільно, вона вже краще почувається й сподівається, що скоро одужає.

Давно мене не було в сторіс, не знала, що вам показати й розказати. Справи поки що стабільні. Але я почуваюся набагато краще! Сподіваюся скоро повернуся до нормальних сторіс,

– сказала виконавиця.



Оля Цибульська під крапельницею / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Зазначимо, стало відомо, що на фронті загинув друг Олі, ведучий телеканалу М2 Карім Гуламов. Саме він допомагав вивезти батьків Цибульської з Ірпеня, коли місто перебувало в окупації. Чоловік служив в ЗСУ, став одним з тих, хто віддав своє життя за Україну.

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