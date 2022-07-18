Оля повідомила про погане самопочуття, однак не зазначила, що саме сталося з нею. Зараз артистка перебуває вдома.
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Оля Цибульська опинилася під крапельницею
Наразі виконавиця лікується вдома, адже в інстаграм-сторіс зображена під крапельницею вдома. Зараз справи в Олі йдуть стабільно, вона вже краще почувається й сподівається, що скоро одужає.
Давно мене не було в сторіс, не знала, що вам показати й розказати. Справи поки що стабільні. Але я почуваюся набагато краще! Сподіваюся скоро повернуся до нормальних сторіс,
– сказала виконавиця.
Оля Цибульська під крапельницею / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Зазначимо, стало відомо, що на фронті загинув друг Олі, ведучий телеканалу М2 Карім Гуламов. Саме він допомагав вивезти батьків Цибульської з Ірпеня, коли місто перебувало в окупації. Чоловік служив в ЗСУ, став одним з тих, хто віддав своє життя за Україну.
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