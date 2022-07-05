За 8 років Катерина пройшла безліч обстежень в Україні, однак тут лікарі не можуть встановити діагноз. Акторці порадили відправитися за кордон, де можна пройти ще детальніше обстеження.

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Катерина Тишкевич готується до лікування

Останнім часом головний біль стає все сильнішим, через нього Катерина навіть не може встати з ліжка. Таблетки, які раніше рятували, тепер не допомагають. Прихильники допомогли зірці зібрати кошти на лікування, тому тепер вона готується до поїздки.

Спочатку Тишкевич мала лікуватися в Німеччині, однак з її проблемою радять їхати в Данію, де є найкращий центр, який спеціалізується на проблемах головного болю. Декілька днів Катерина та її рідні постійно дзвонили та писали в цей центр, однак почули відповідь, що лист очікування на прийом – 2 роки. Акторка пояснила ситуацію й в центрі обіцяли найближчим часом розглянути заявку, передивитися всі обстеження та призначити дату консультації. Попередньо, чекати потрібно 3 тижні, але Тишкевич впевнена, що кібератака українців, які допомогли їй зібрати кошти на лікування, пришвидшить цей процес. Катерина разом з мамою у будь-який день готова вирушати в дорогу.

Також акторка перепросила в прихильників за те, що часто зникає: "Частіше за все сплю. Дуже важко перебувати у свідомості в такому стані".

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Катерина Тишкевич з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

Поруч з Катериною завжди є її чоловік – актор Валентин Томусяк. Він всіляко підтримує кохану та намагається полегшити її біль. З перших днів війни подружжя допомагало Україні у волонтерстві, але зараз Катерина вимушена насамперед допомогти собі, щоб надалі мати сили для боротьби з ворогом.

Тишкевич неймовірно вдячна всім, хто у складний для всієї країни час долучився до збору на її лікування. Акторка підкреслила, що всі зібрані гроші використає лише на діагностику та лікування, а звіти оприлюднить в мережі.