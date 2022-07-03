Ці здогадки роїлися в пресі ще з 30 червня. Сам Тревіс Баркер підтвердив їх лише на п'ятий день госпіталізації. Він заспокоїв фанів і повідомив, що йому значно краще, але він досі в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі.

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"У понеділок я пішов на ендоскопію, почуваючись чудово. Але після вечері у мене почався нестерпний біль, і з того часу мене госпіталізували. Під час ендоскопії мені видалили дуже маленький поліп у дуже чутливій області, і спеціаліст, на жаль, пошкодив важливу дренажну трубку підшлункової залози. Це призвело до важкого панкреатиту, який загрожував життю", – пояснив Тревіс Баркер.

Він додав, що завдяки інтенсивному лікуванню почувається набагато краще.

Скриншот з інстаграму Тревіса Баркера

Що відомо про госпіталізацію Тревіса Баркера