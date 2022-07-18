Оля сообщила о плохом самочувствии, однако не отметила, что именно произошло с ней. Сейчас артистка находится дома.
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Оля Цыбульская оказалась под капельницей
В настоящее время исполнительница лечится дома, ведь в инстаграмм-сторис изображена под капельницей дома. Сейчас дела у Оли идут стабильно, она уже лучше чувствует себя и надеется, что скоро поправится.
Давно меня не было в сторис, не знала, что вам показать и рассказать. Дела пока стабильные. Но я чувствую себя гораздо лучше! Надеюсь скоро вернусь к нормальным странностям,
– сказала исполнительница.
Оля Цыбульская под капельницей / Скриншот инстаграм-сторис певицы
Отметим, стало известно, что на фронте погиб друг Оли, ведущий телеканала М2 Карим Гуламов. Именно он помогал вывезти родителей Цыбульской из Ирпеня, когда город находился в оккупации. Мужчина служил в ВСУ, стал одним из тех, кто отдал свою жизнь за Украину.
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