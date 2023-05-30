Можу заявити абсолютно точно, – Оля Полякова чесно відповіла, чи співатиме російською

Співачка Оля Полякова переходила на україномовні пісні поступово з початку вторгнення. Тепер зірка заявила: більше ніколи не буде співати російською.

Українська співачка Оля Полякова здебільшого мала російськомовний репертуар до 24 лютого 2022 року. Та після початку вторгнення поступово переходила на українські пісні, а також перекладала старі треки.

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Оля Полякова про російські пісні

Тепер Оля Полякова зробила гучну заяву, що більше не буде співати російською мовою. Вона зізналась, що автори її пісень також переходять на українську та готові працювати саме для нашої аудиторії.

Я скажу, що дуже багато людей в Україні недооцінювали вагу мови. Але, коли в нас захотіли забрати нашу землю, скасувати нашу національність, заперечити нашу мову, ми як ніколи захотіли стати українцями. Я не виняток. Я не використовую більше російську. Ба більше, я можу заявити абсолютно точно, що я більше ніколи в житті не буду співати російською,

– сказала Оля Полякова.

Співачка додала, що раніше обирала російську мову заради грошей: так робила більшість артистів. "Не будемо робити секрету з того, що там платились кращі роялті, тому наші люди хотіли працювати туди. Всі люди працювали на російськомовний ринок і не працювали на україномовний. Зараз вони всі залишилися з Україною, вони всі теж змінилися, змінилися сенси і вони почали вкладати свій талант у розвиток українськомовної музики".

Оля Полякова перейшла на українську мову навіть у побуті, так зробили і її діти.

Мій голос набагато краще звучить українською, бо звуковидобування зовсім різне. У російській мові все йде з зубів, тому вона дуже різка. Якщо чесно, я і в побуті перейшла на українську, і діти перейшли. Особливо моя молодша, 24 лютого вона перейшла і більше не використовує російську,

– підсумувала співачка.

Оля Полякова про російські пісні: відео

Зірки та їхня позиція щодо російської на концертах

Тіна Кароль відмовилась від своїх російськомовних пісень від початку вторгнення, але й не планує перекладати їх на українську мову. Вона готова дати право співати перекладені треки іншим авторам, але сама не збирається цього робити. Відмову від російського репертуару Тіна називає свідомим рішенням в інформаційній війні.

Та є зірки, які не бачать проблеми у російській мові на концертах. Зокрема, Alekseev не хоче відмовлятись від російськомовних хітів, бо їх начебто полюбила російськомовна публіка в Казахстані, Литві та інших країнах. Утім, співак запевнив, що більше не писатиме треки російською.

Макс Барських також продовжує співати російськомовні пісні на благодійних концертах в Європі. Його кліпмейкер Алан Бадоєв виправдовував це тим, нібито саме такі треки хочуть чути люди на виступах.