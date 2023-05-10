Журналісти музичного порталу звернули увагу, що Макс Барських співає російськомовні хіти на благодійних концертах в Європі. На них побудована половина виступу співака.

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Команда артиста заявила, що ця думка "опосередкована і неправильна", бо нібито журналісти не бачили всього шоу, а російськомовні пісні не є основою концерту.

Однак виступу Макса Барських у Варшаві 5 травня показує, що половина концерту побудована на піснях саме російською мовою (11 треків з 21).

"Яка ваша думка, шановні читачі? Виїхати за кордон представляти Україну в турі з наполовину російськомовною програмою у тій самій Варшаві на 400+ день повномасштабного вторгнення – це ок?", – пише МУЗВАР.

Єдине позитивне в цьому, що частина частина коштів з туру Макса Барських піде на потреби ЗСУ.

В соцмережі з‘явилося багато відео з туру Макса Барських. Там дійсно є безліч пісень російською мовою, які люблять його шанувальники.

Команда музичного порталу зробили інтерв'ю з Максом Барських, проте на фінальному етапі підготовки тексту представники артиста тиснули на журналістів, тож видання не публікувало його.

Реакція Каті Осадчої

На скандал відреагувала і телеведуча Катя Осадча. Вона опублікувала у своїй інстаграм-сторіз скріншот допису МУЗВАР, зазначивши, що тиснути на редакцію – вже в минулому, нині цінується прозорість інтерв'ю.

Сподіваюсь все це непорозуміння, адже тиснути на редакцію, перекроювати інтерв'ю... Здавалося, все це залишилося в минулому. Зараз цінується прозорість, чесність та відкритість, без вигаданих за артиста пасажів,

– наголосила ведуча.



Катя Осадча відреагувала на скандал з Барським / Скриншот з її інстаграму

До слова, в березні 2022 року Макс Барських розірвав усі зв'язки з країною-терористом, але у Росії довго "підгорало" через це. У серпні окупанти вчепилися до того, що у США він співає російськомовні хіти. Алан Бадоєв тоді відповів: "Вони що реально сподівалися, що Макс не буде виконувати свої пісні? Ні, ні, це просто для вас він не буде їх співати".