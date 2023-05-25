Донька співачки Олі Полякової живе й навчається у Великій Британії. Днями вона прогулялась з бойфрендом у Манчестері та спантеличила шанувальників новими фото.

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Маша Полякова пожартувала про заміжжя

Дівчина опублікувала фото в інстаграм-сторіз, де її руку тримає бойфренд. На безіменному пальці – каблучка зі смарагдовим каменем. Маша підписала світлину словами: "Вона сказала "так"". Кадр миттєво спровокував чутки про заручини 18-річної зіркової доньки з бойфрендом.



Маша Полякова пожартувала про заміжжя / Фото з інстаграм-сторіз

Та пізніше дівчина поділилась новим кадром – показалась разом з бойфрендом та додала, що минулий знімок був жартом.



Маша Полякова пожартувала про заміжжя / Фото з інстаграм-сторіз

Маша зробила перше тату

Маша Полякова сьогодні зробила перше татуювання – на її зап'ясті зображений символ блакитного кольору.



Маша Полякова пожартувала про заміжжя / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, нещодавно дівчина поділилась дописом у соцмережах та додала підпис із лайкою. Її розкритикували за вульгарність, але за доньку заступилась зіркова мати Оля Полякова.

"Моя красунечка! Ти нікому нічого не повинна! Люди будуть п*здіти завжди, на те в них і є рот. Будь щаслива, обирай себе, свій шлях, не обертайся і не слухай нічого, що може тебе зупинити! Люблю! Пишаюся! Ти золото", – підтримала зірка доньку.