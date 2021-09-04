Оля Полякова зізналась, чи вибачився Валерій Меладзе за те, що назвав її "фріком"

Відома українська співачка Оля Полякова нещодавно втрапила у скандал з братами Меладзе. Зірка зізналась, що Валерій Меладзе, який назвав її "фріком", нібито шкодує про свої слова. Однак ні особисто, ні публічно, вибачатися поки не планує.

Українська співачка Оля Полякова поділилась новими деталями конфлікту з Валерієм Меладзе. Вона зізналась, що співак не вибачився за те, що називав її "фріком".

До слова Нас штормить, – Оля Полякова зізналась про кризу в стосунках з чоловіком

Мені передали, що він сказав одному з продюсерів, що він шкодує, але мені не телефонував. Я думаю, що з часом ми, можливо, помиримося, але ми й не сварилися,

– зізналась Оля Полякова.

Виконавиця додала, що вона б не хотіла, щоб артисти самостверджувалися чиїмось коштом.

"Я за те, щоб люди одне одного не знецінювали. Іноді й артисти, і люди взагалі знецінюють одне одного, щоб якось піднестися. Але не можна давати себе ображати. Дівчата, не мовчіть – одразу бийте в пику, – сказала б моя Аліса", – додала співачка.

Що відомо про скандал Полякової з Меладзе

Усе почалося з того, що Оля Полякова публічно підтримала Ані Лорак, яка раніше звинуватила Костянтина Меладзе у домаганнях. Однак після цього на його захист натомість стали Надія Мейхер та Анастасія Приходько.

Згодом на звинувачення у домаганнях відповів брат Костянтина Меладзе – Валерій. Він заявив, що Оля Полякова просто хоче пропіаритись, а також назвав її "фріком", а не виконавицею.

"Королева ночі" мовчати не стала. Вона записала відеозвернення, у якому поцікавилась, коли Валерій Меладзе оголосить власну позицію щодо збройної агресії Росії проти України.

Тоді Полякова "залишила питання відкритим", однак конфлікт вщух. Також зірка повідомляла, що просто хотіла всім донести меседж – не варто мовчати, коли ображають.