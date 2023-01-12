У новому випуску спільного шоу Маша Єфросиніна та Оля Полякова поговорили про те, чи відмовляли фанатам у спільному фото. Співачка пригадала випадок, як її про селфі попросив росіянин.

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Росіянин попросив селфі в Полякової

Оля Полякова пригадала, що курйозна ситуація сталася в Лондоні, коли вона з доньками приїхала на похорон Єлизавети II.

"Перлися ми туди в черзі, мабуть, що годин п'ять. Чекали на цей катафалк, побачили одну фару від машини, але типу побували на похороні. Потім виходимо звідти. Ми з Алісою пхалися, пхалися. Аліса взагалі нічого не побачила, бо зріст ще не той", – поділилась артистка.

Олі з молодшою донькою не вдалося побачити катафалк з монархинею, тоді як старша в цей час була у кав'ярні. Аліса втомилась і почала вередувати, роздратувавши зіркову маму. У той момент несподівано до неї підійшов росіянин.

"Ми йдемо втомлені. Вона йде і ниє: "Та ти мене привезла до цього Лондона, ти мене до дитбудинку віддала, ти мене не любиш". І вона йде і смикає мене, і смикає. Я шість годин на ногах, в мені все клекоче, я повертаюся і на всю вулицю кричу: "Я не винувата, що кляті рашисти напали на Україну. Ми не можемо поїхати додому!".

Йде поруч якийсь чувак і каже: "Ми ні на кого не нападали". Я повертаюся до нього і кажу: "Пішов на х*й". А він мені каже: "Можна фото?". "Пішов на х*й",

– згадала Оля Полякова.

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