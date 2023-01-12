В новом выпуске совместного шоу Маша Ефросинина и Оля Полякова поговорили о том, отказывали ли фанатам в общем фото. Певица припомнила случай, как ее о селфи попросил россиянин.

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Россиянин попросил селфи у Поляковой

Оля Полякова вспомнила, что курьезная ситуация произошла в Лондоне, когда она с дочками приехала на похороны Елизаветы II.

"Перлись мы туда в очереди, наверное, часов пять. Ждали этого катафалка, увидели одну фару от машины, но типа побывали на похоронах. Потом выходим оттуда. Мы с Алисой толкались, толкались. Алиса вообще ничего не увидела, потому что рост еще не тот", – поделилась артистка.

Оле с младшей дочерью не удалось увидеть катафалк с монархиней, тогда как старшая в это время была в кафе. Алиса устала и начала капризничать, раздражая звездную маму. В тот момент неожиданно к ней подошел россиянин.

"Мы идем уставшие. Она идет и ноет: "Да ты меня привезла в этот Лондон, ты меня в детдом отдала, ты меня не любишь". Я шесть чесов на ногах, у меня все клокочет, я возвращаюсь и во всю улицу кричу: "Я не виновата, что проклятые рашисты напали на Украину. Мы не можем уехать домой!"".

Идет рядом какой-то чувак и говорит: "Мы ни на кого не нападали". Я возвращаюсь к нему и говорю: "Пошел на х*й". А он мне говорит: "Можно фото?". "Пошел на х*й",

– вспомнила Оля Полякова.

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