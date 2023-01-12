Слава Дьомін в одному з останніх випусків з тарологинею Людмилою Хомутовською попросив гостю "визначити" на картах, чи зраджував Руслан Ханумак колишню дружину Аліну Шаманську. Тарологиня назвала це правдою, що викликало бурхливу реакцію в гумориста.

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Руслан Ханумак висловився про Славу Дьоміна

Гуморист та актор, який більше не хоче коментувати тему свого розлучення, назвав Дьоміна та його програму "дном". Він не зрозумів вчинку ведучого.

Я цю тему взагалі пообіцяв собі більше не відкривати, але є одне "але". І таке "але", що у мене навіть немає слів. Є в мене лише два слова – це Слава Дьомін і картярка. Ну якщо вона, Слава, сказала тобі правду, а не я, то після цього ти, твій проєкт і всі твої гості, які будуть погоджуватися після цього до тебе приходити, – повне дно. Чуваче, ти ж теж лисий і теж з бородою, ми ж так не робимо,

– сказав Ханумак.

Ханумак звернувся до Дьоміна: відео

Що відповів Слава

Ведучий вирішив відповісти гумористові у коментарях до відео. Він поділився, що не знайомий з Русланом особисто, бо тоді б обговорив це з ним. Дьомін додав, що не несе відповідальності за це відео, а люди самі вирішують, чому вірити.

Є люди, які вірять тарологам. І їх багато. І в таких ефірах ми обговорюємо багато питань, які стосуються ситуації в країні, а не тільки особисте життя блогерів чи інших відомих людей. Для таких людей ми і робимо такі інтерв'ю і це справа кожного глядача – вірити чи ні.

"Я не несу відповідальність за сказане гостем. І не висловлюю свою думку з цього приводу. Якщо тобі справді є що сказати глядачам і підписникам з цього і не тільки приводу, то я запрошую на інтерв'ю, де ти зможеш висловитись на всі 100%".

Розлучення Ханумака і Шаманської