Українська ведуча Маша Єфросиніна обговорила з Олею Поляковою тему відмови. Зірка згадала, як їй відмовив у фото знаменитий актор.

До теми Це мій герой, – Даша Астаф'єва пригадала, як після алкоголю записувала відео для Залужного

Маша Єфросиніна про зірку, яка відмовила їй у фото

Ми з Тимуром у Флоренції 2016 або 2017 року поїхали в романтичну подорож. Заходимо до ресторану, а там сидить Том Генкс. Кажу: "Тимуре, я хочу з ним фото",

– згадала Маша Єфросиніна.

Ведуча розповіла, що перед нею до актора підійшла жінка, яка святкувала день народження. Том Генкс погодився зробити з нею селфі, але Маші відмовив. Щоб заспокоїтися, зірка випила багато алкоголю.

"І там гуляла якась компанія жінок, в однієї з них був день народження. Вона до нього підбігає і просить фото. І він встає, сам бере телефон, сам робить фото. Коли підійшла я, він мені сказав: "Ні, наступного разу"".

Я думаю, що на мені спрацювало правило "другого фото". Тобто якби він сфотографувався зі мною, то весь ресторан зрозумів би, що можна вибудовуватися в чергу і з ним тепер робити селфачі,

– пояснила Маша Єфросиніна.