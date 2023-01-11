Про образу Полякова, яка нещодавно показала, як облаштувала укриття в підвалі свого будинку, розповіла в новому випуску "Дорослих дівчаток".

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Як Маша Єфросиніна образила Олю Полякову

Полякова зазначила, що завжди добре ставилася до Єфросиніної. Тому погодилася прийти до неї на проєкт "Маша", але подруга "під**бувала всі знімання, була зла і неприємна". Потім Олю знову вмовляли піти на програму до Маші, вона не хотіла йти, але врешті-решт погодилася. Але ведуча знову була злою.

"Після того, як ти мене під**бувала, я до тебе вже дуже погано ставилася. Я всі ці образи ковтнула, нічого тобі не сказала, але запам'ятала. Мене дуже вмовляли піти на цю програму, я зовсім не хотіла до тебе йти, але мене вмовили. Пішла, і ти в тій програмі знову була зла зі мною. Ти сиділа, оцінювала мене. Там ти мені теж дуже не сподобалася", – сказала Полякова.

Через деякий час Єфросиніна запросила співачку на інтерв'ю. Однак Полякова не прийшла. І причиною цьому стала образа. Маша разом з командою 8 годин чекала Олю, заплатила всім гонорари, оренду студії, але інтерв'ю так і не відбулося.

Я приїхала і зрозуміла, що не можу йти до тебе на інтерв'ю. Не можу і не хочу. Це було вперше, коли я зрозуміла, що справді підставила тебе. І десь я помстилася тобі,

– розповіла Оля.

Згодом вони вдруге домовилися про інтерв'ю і цього разу зірка вже прийшла. Полякова зазначила, що причиною цього стали позитивні зміни в Єфросиніній: "Я зрозуміла, що ти змінюєшся. Ми знали три різні Маші. Перша – відкрита, кумедна щира. Потім ти стала дуже напруженою, сконцентрованою, злою. А потім ти стала теплішою, людянішою, добрішою. Зараз ти дуже приємна у спілкуванні. Але був час, коли з тобою було неприємно. Бо завжди очікувала від тебе підколювання. Ти це робила".