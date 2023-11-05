На концерт не пішов, – Діанов зізнався, чи спілкується з Поляковою після скандального весілля

На початку жовтня у Львові прогриміло гучне весілля експрокурора та ексспівробітниці ДБР. Свято тривало декілька днів, а розважали гостей українські зірки. Зокрема, Оля Полякова, Дзідзьо, Олександр Пономарьов. Крім того, ведучим на весіллі став Григорій Решетник.

Це свято викликало чималий резонанс у суспільстві й обурило багатьох українців. Тепер про весілля висловився захисник "Азовсталі" Михайло Діанов, який є близьким другом Полякової та її чоловіка Вадима.

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Що Михайло Діанов думає про скандальне весілля у Львові

Військовий поділився, що розмовляв з виконавицею про той інцидент. Він зазначив, що Оля наголошує, що справді не знала нічого про молодят, на святі яких виступала. Водночас Михайло вважає, що їй слід було краще в цьому розібратися.

Вона нічого поганого не зробила. Вона — не колаборант. Такий вчинок через незнання або через небажання можливо незнань. Я розумію, що це її робота. Тебе запросили, заплатили гроші. Все чітко. Ну якщо, по-перше, ти співаєш на весіллі в Україні, під час повномасштабної війни. Я їй написав два прізвища і написав, що зобов'язана була. Вона виправдовується, каже: "Міша, я реально не знала". Може, це питання не до неї, а до продюсерів. Її робота співати,

– зауважив захисник.

Водночас Діанов поділився, що вони не посварилися через скандальне весілля. "Але на концерт до неї я не пішов. Це мій такий бзик тепер", – додав Михайло.

, 26 жовтня в "Палаці Україна" в Києві відбувся сольний концерт Олі Полякової. Під час виступу знаменитість розповіла на що витратила гонорар за весілля та відсотки від проданих квитків. Вона придбала евакуаційний реанімобіль для медиків 53-ї медичної роти, яка служить в напрямку Авдіївки. До того ж Оля Полякова купила 5000 зігрівальних грілок, які невдовзі передадуть військовим.

Інтерв'ю з Михайлом Діановим: дивіться відео онлайн

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