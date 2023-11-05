На концерт не пішов, – Діанов зізнався, чи спілкується з Поляковою після скандального весілля
Джерело:Яніна Соколова
На початку жовтня у Львові прогриміло гучне весілля експрокурора та ексспівробітниці ДБР. Свято тривало декілька днів, а розважали гостей українські зірки. Зокрема, Оля Полякова, Дзідзьо, Олександр Пономарьов. Крім того, ведучим на весіллі став Григорій Решетник.
Це свято викликало чималий резонанс у суспільстві й обурило багатьох українців. Тепер про весілля висловився захисник "Азовсталі" Михайло Діанов, який є близьким другом Полякової та її чоловіка Вадима.
Не пропустіть Продюсер Полякової назвав гонорар за скандальне весілля у Львові: скільки заробила співачка
Що Михайло Діанов думає про скандальне весілля у Львові
Військовий поділився, що розмовляв з виконавицею про той інцидент. Він зазначив, що Оля наголошує, що справді не знала нічого про молодят, на святі яких виступала. Водночас Михайло вважає, що їй слід було краще в цьому розібратися.
Вона нічого поганого не зробила. Вона — не колаборант. Такий вчинок через незнання або через небажання можливо незнань. Я розумію, що це її робота. Тебе запросили, заплатили гроші. Все чітко. Ну якщо, по-перше, ти співаєш на весіллі в Україні, під час повномасштабної війни. Я їй написав два прізвища і написав, що зобов'язана була. Вона виправдовується, каже: "Міша, я реально не знала". Може, це питання не до неї, а до продюсерів. Її робота співати,
– зауважив захисник.
Водночас Діанов поділився, що вони не посварилися через скандальне весілля. "Але на концерт до неї я не пішов. Це мій такий бзик тепер", – додав Михайло.Зазначимо, 26 жовтня в "Палаці Україна" в Києві відбувся сольний концерт Олі Полякової. Під час виступу знаменитість розповіла на що витратила гонорар за весілля та відсотки від проданих квитків. Вона придбала евакуаційний реанімобіль для медиків 53-ї медичної роти, яка служить в напрямку Авдіївки. До того ж Оля Полякова купила 5000 зігрівальних грілок, які невдовзі передадуть військовим.
Інтерв'ю з Михайлом Діановим: дивіться відео онлайн
Як інші зірки висловлювалися про "лакшері" весілля у Львові
- MELOVIN заступився за Олю Полякову. Він вважає, що артисти на святі просто виконували свою роботу, де заробляли гроші, щоб потім сплачувати податки в країні та мати змогу допомагати армії.
- Маша Єфросиніна зазначила, що раніше суспільству було однаково, хто де виступає, а зараз обурення очевидне, бо "часи буремні". Тож, за її словами, у час повномасштабної війни співак має ретельно перевіряти, для кого виступає.
- Антон Тимошенко розкритикував Олю Полякову. Водночас Сергій Притула заступився за артистку. Він вважає, що "ця ситуація – приклад кризової комунікації, яка не зовсім виправдала себе".