Виконавиця записала відео, в якому пояснила, що бачить всі гнівні коментарі та "робить висновки". Вона зізналась, що історія з весіллям їй не подобається. Але в будь-яких ситуаціях Полякова ухвалює одне рішення – працювати.

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Оля Полякова про виступ на скандальному весіллі

Співачка підкреслила, що її робота – розважати людей. За гроші, коли вони є в людей, або безплатно – для дітей, військових, медиків, поранених. Оля Полякова запевнила, що не випрошує кошти, а чесно заробляє, адже оплачуваної роботи зараз і так небагато. Вона подякувала кожному організатору за можливість заробити кошти, щоб наймати людей, створювати нові продукти та утримувати колективи.

Перейшовши до конкретики, Полякова повідомила, що ретельно перевіряються її гастролі за кордоном. Бо важливо не мати зв'язку з країною-агресором. Але в Україні цих перевірок її команда не робить.

Ми робимо все, що можливо, щоб відірватися від російського світу. Точно, що ми не робимо, то це фінансовий аудит людей, які запрошують нас тут, в Україні. Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Окрім паперу, на яких написані імена іменинника або наречених, у мене більше нема інформації,

– сказала співачка.

Оля Полякова вважає, що робити аудит та розслідування мають спеціальні органи. Та чомусь винні в таких ситуаціях виходять артисти. На її думку, чиновник не може звітувати перед артистом, але може зробити це перед владою.

"То може влада відповість мені й всім нам, звідки у цих людей гроші? Бо за свої я можу відповісти, але якщо мене, артиста, запитують про гроші чиновників, я прошу владу відповісти замість мене, бо я цього не знаю. А запитують чогось мене і думають, що я маю все знати. Вибачте, я не знаю, хто ці люди й звідки в них гроші. Точно знаю, що коли хтось вкрав, то він має бути покараний", – додала Полякова.

Виконавиця підкреслила, що найкраще, що можна зробити – це добре виконувати свою роботу. Це завдання і артиста, і влади, і борців з корупцією. Вона запропонувала також створити сайт у стилі "Миротворця", де б зробили список людей, яким не можна надавати будь-яких послуг, в тому числі розважальних.

Так, ми зробили висновки й будемо так само уважніше до своїх виступів в Україні, як і за кордоном. Я точно не займатимуся аудитом, це не моя справа. Я не можу стояти на вході на мій концерт з вимогою заповнити декларацію. Нехай цим займаються спеціально навчені люди, які отримують зарплати з наших з вами податків. Якщо раптом вам буде здаватися, що хтось погано заплатив мені за мою роботу, то ставтесь до цього, якби я була Робін Гудом – беру в поганих, віддаю хорошим,

– резюмувала Оля Полякова.

Полякова відповіла на критику з приводу скандального весілля: відео

Про що йде мова

7 – 8 жовтня у Львові в п'ятизірковому комплексі Emily Resort відбулось весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та ексспівробітниці Держбюро розслідувань Роксолани Москви.

У перший день елітне весілля відвідало близько 300 гостей, другого дня прийшло близько 500. Гостей розважали українські артисти – Олександр Пономарьов, Оля Полякова, "Дзвони сонця" і Дзідзьо. Ведучим був Григорій Решетник.

Найбільше в мережі гуляє фото багатоярусного весільного торта. За оцінками кондитерів, такий може коштувати близько 100 тисяч гривень. Невідомо, звідки у молодого подружжя кошти на таке гучне свято.