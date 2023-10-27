Продюсер артистки Михайло Ясинський до цього зазначив, що саме під час виступу в столиці Полякова розповість, на що витратила зароблені на весіллі гроші. Цікаво, що точний гонорар співачки невідомий, втім він перевищує 10 тисяч доларів, але менший ніж 25 тисяч доларів.
Не пропустіть Продюсер Полякової назвав гонорар за скандальне весілля у Львові: скільки заробила співачка
На що Полякова витратила гонорар зі скандального весілля у Львові
Співачка придбала і передала через благодійний фонд "Світлий" евакуаційний реанімобіль для медиків 53-ї медичної роти, яка служить в напрямку Авдіївки. Крім того, вона купила 5000 зігрівальних грілок, які невдовзі передадуть військовим.
Мені це все вдалося завдяки вашій підтримці, моїм виступам та кожному придбаному квитку на мої концерти. Я неймовірно вам вдячна за це! Все буде Україна,
– підсумувала виконавиця.
Скандал через весілля у Львові: що відомо
- Ростислав Ільницький і Роксолана Москва нещодавно відзначили свій союз розкішним дводенним весіллям у вишуканому комплексі Emily Resort, що біля Львова. У перший день свято відвідало приблизно 300 людей, а в другий – ще 500.
- Роль ведучого виконав Григорій Решетник. Крім того, на молодят та їх гостей чекали захоплюючі виступи відомих артистів, серед яких Олександр Пономарьов, Оля Полякова, "Дзвони сонця" та Дзідзьо.
- Українців обурило настільки грандіозне свято під час війни, тож на молодят та знаменитостей, які виступили на святі, вилилася хвиля хейту.
- Після критики Оля Полякова пояснила, що на весіллі просто виконувала свою роботу – розважала людей й чесно заробляла гроші. Водночас вона сказала, що не повинна відповідати за наречених, які організували грандіозне святкування, та їхні гроші. Втім, артистка наголосила, що після цього інциденту її команда ретельніше перевірятиме організаторів концертів як за кордоном, так і в Україні.