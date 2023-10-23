Єфросиніна прокоментувала гучне весілля, яке обурило суспільство. Зазначимо, що зірок, які виступили на святі, засуджують та критикують.

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Що Єфросиніна думає про виступ Полякової

Маша Єфросиніна висловилася про свою подругу, колеги за проєктом "Дорослі дівчата" Олю Полякову. Ведуча вважає, що ця ситуація є показовою.

За її словами, старі схеми щодо замовлення артистів на приватну вечірку вже не працюють. В час повномасштабної війни співак має ретельно перевіряти, для кого виступає.

Я розумію обурення українців щодо того, що артисти виступали на заході, де всі ср*ли грошима. До речі – читаючи все, що ви їм бажали, повірте вам вдалося покарати їх принаймні психологічно. Всі зробили висновки, для себе та своїх дій на майбутнє,

– написала телеведуча.

Єфросиніна додала, що раніше суспільству було однаково, хто де виступає, а зараз обурення очевидне, бо "часи буремні".



Єфросиніна виступила про виступ Полякової на весіллі / Скриншот з її інстаграму

Ведуча пригадала, як її чоловік Тимур Хромаєв був головою Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Тоді він розповідав їй, що йому пропонували хабарі й навіть погрожували.

"Тимур і такі, як він, виявилися не дуже вигідними та комфортними деяким, тому він більше не там, а самі знаєте де", – сказала Марія.

Єфросиніна зазначила, що їй огидно від держслужбовців, які хизуються святкуванням за мільйони гривень.



Єфросиніна прокоментувала весілля експрокурора у Львові / Скриншот з її інстаграму

Як свій виступ коментувала Оля Полякова

Співачка пояснила, що історія з весіллям їй не подобається. Але в будь-яких ситуаціях вона вирішує працювати, а її робота – розважати людей.

Полякова зазначила, що її команда ретельно перевіряє гастролі за кордоном, щоб не було зв'язку з країною-агресором. Але в Україні таких перевірок не робить.

за кордоном, щоб не було зв'язку з країною-агресором. Але в Україні таких перевірок не робить. Артистка додала, що гроші заробляє чесно. Вона також запропонувала створити сайт, де б зробили список людей, яким не можна надавати будь-яких послуг, в тому числі розважальних.

Додамо, що крім Олі Полякової, на весіллі експрокурора та експівробітниці ДБР виступили також Дзідзьо та Олександр Пономарьов, ведучим був Григорій Решетник.