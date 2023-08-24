"До сліз": у новому кліпі Полякової знялася 12-річна Яна, яка через війну втратила обидві ноги

Оля Полякова випустила нову пісню "Пташка" та кліп до неї. Музична композиція вийшла спеціально до Дня Незалежності України. Фани зауважили, що слухати музичну композицію без сліз неможливо.

Трек співачка присвятила всім, хто постраждав внаслідок війни Росії проти України. Головною героїнею кліпу стала 12-річна Яна, яка втратила обидві ноги після обстрілу вокзалу в Краматорську.

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Оля Полякова випустила нову пісню

У відеороботі на композицію співачка захопила глядачів зворушливою історією 12-річної дівчинки Яни. У кліпі також з'явилися кадри з краматорського вокзалу та відео з особистого архіву сім'ї Степаненків, на яких видно, як дівчинка проходила реабілітацію.

У 32 річницю Незалежності України презентую свою нову пісню "Пташка", яка є символом незламності всіх, хто сьогодні потерпає від війни в нашій країні. Це присвята всім жертвам війни та тим, хто потребує підтримки у ці трагічні для країни часи, які обов'язково закінчаться нашою перемогою,

— написала Полякова.

Оля Полякова – "Пташка": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Фанам дуже сподобалась нова композиція Олі Полякової. Однак багато прихильників у коментарях зауважили, що не змогли стримати сльози, переглядаючи кліп:

"Неймовірно щемлива пісня, Оля дякую вам за неї";

"Дякую за пісню та вашу працю! Слава Україні!";

"Я не можу, ком стискає горло... Словами не передати, як хочеться, щоб усі діти України, більше ніколи не знали, що таке війна... Яна, ти дуже сильна, неймовірна дівчинка";

"Неймовірно боляче дивитись, як страждають саме діти";

"Дякую за таку гарну пісню";

"Від пісні та кліпу сльози";

"Неможливо дивитися без сліз".

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